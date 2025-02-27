Депутат Журова допустила, что новость о планах МОК призвана вызвать негодование

Шведские СМИ сообщили о призывах Международного олимпийского комитета разрешить российским и белорусским спортсменам участие в Олимпиаде. Информация пока не получила официального подтверждения, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с ОТР .

Она также высказала предположение, что данная новость могла быть специально запущена для создания общественного резонанса.

«У меня есть подозрения, [что это было сделано] для того, чтобы как раз МОК этого (допустил россиян — прим. ред.) не сделал», — пояснила депутат.

По словам парламентария, более реальные перспективы возвращения российских спортсменов связаны с возможными изменениями политики МОК после выборов нового президента организации, которые запланированы на конец марта.