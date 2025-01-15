Депутат Журавлев заявил, что США превратят Армению во вторую Украину

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru высказал мнение, что США намерены превратить Армению во вторую Украину.

«Соединенные Штаты попросту обманывают Армению, дурят голову ее населению, воспитывая из него русофобский анклав на Кавказе», — сказал Журавлев.

Депутат считает, что за намерениями властей Вашингтона «не скрывается ровным счетом ничего». Если Ереван продолжит следовать политике Запада, он попадет в пропасть, добавил депутат.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщил, что республика начинает переговоры с США по заключению договора в области атомной энергетики.