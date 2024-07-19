Депутат Журавлев раскритиковал объяснение Писториуса о размещении ракет США на территории Германии

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что размещение ракет США на территории Германии является ответом на российские комплексы «Искандер» в Калининградской области. Это объяснение раскритиковал депутат Госдумы Алексей Журавлев в беседе с RT.

По его словам, Россия имеет право размещать любые ракеты, какие захочет, на собственной территории. Германия просто становится «полигоном для нарушений всех международных договоренностей».

Журавлев также отметил, что такими действиями НАТО продолжает обострять ситуацию на всех фронтах.

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