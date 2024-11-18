Депутат Журавлев назвал решение Байдена разрешить удары вглубь России способом насолить Трампу

Решение Джо Байдена разрешить Украине наносить удары вглубь России фактически означает включение в конфликт стран НАТО. Такое мнение озвучил RT депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев.

Он объяснил, что ВСУ смогут нанести такие удары только с помощью оружия, которое им предоставляют западные партнеры. Другими словами, члены НАТО больше не смогут говорить, что не принимают участия в противостоянии.

Что касается самого Байдена и демократов, добавил Журавлев, то они решили идти ва-банк, приняв такое решение. Кроме того, это стало способом насолить Дональду Трампу, который займет президентское кресло.