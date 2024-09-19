Депутат Журавлев: Европарламент — декоративный орган, штампующий антироссийские резолюции
Европарламент выразил намерение добиться снятия ограничений на удары ВСУ вглубь территории РФ. В беседе с RT ситуацию прокомментировал депутат Госдумы Алексей Журавлев.
Он назвал ЕП декоративным органом, который «ровным счетом ничего не решает». Кажется, единственная цель Европарламента — бесперебойная штамповка антироссийских резолюций, высказался эксперт.
По его мнению, депутаты ЕП могут разговаривать и думать исключительно лозунгами.
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