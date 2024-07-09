Депутат Затулин: Грузия не готова отказываться от сотрудничества с Россией

Грузия не готова обострять отношения с Россией и отказываться от взаимного сотрудничества. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам депутата, обострение отношений с РФ «самоубийственно» для страны. В этих условиях России стоит уважительно относиться к правительству и народу Грузии и оказывать поддержку в борьбе с Западом, заключил Затулин.

Отмечается, что Евросоюз объявил о приостановке процесса вступления Грузии в организацию из-за принятия страной закона об иноагентах.

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