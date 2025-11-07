Жители современной Украины стали расходным материалом в войне против России. Сама же страна теперь не что иное, как плацдарм для осуществления корыстных идей марионеток, управляемых Европой. Такое мнение высказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин в статье для сайта RT .

«Украина потеряла свой суверенитет. Киевский кровавый режим переписал историю страны, запретил веру большинства украинцев и родной для многих из них русский язык», — подчеркнул Володин.

Депутат напомнил, что более 80 лет назад Киев был освобожден от нацистов. Однако в наши дни украинцы забыли о подвиге прадедов и дедов, а также о цене свободы.