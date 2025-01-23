Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий оценил призыв Европарламента увеличить санкции против российских СМИ, которые поддерживают российско-украинский конфликт. Об этом написал RT .

Собеседник связал такие заявления с тем, что «на Западе проводится жесткая русофобская политика».

«Так называемые демократические СМИ потеряли свой статус и находятся под жестким контролем спецслужб во всех европейских странах», — сказал он.

Он заявил, что российские средства массовой информации на Западе являются нежелательными, поскольку показывают правду.

Ранее Европарламент призвал страны ЕС расширить санкции против российских СМИ за поддержку российско-украинского конфликта.