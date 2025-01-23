Депутат Водолацкий: российские СМИ для Запада нежелательны, поскольку показывают правду

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий оценил призыв Европарламента увеличить санкции против российских СМИ, которые поддерживают российско-украинский конфликт. Об этом написал RT.
Собеседник связал такие заявления с тем, что «на Западе проводится жесткая русофобская политика».
«Так называемые демократические СМИ потеряли свой статус и находятся под жестким контролем спецслужб во всех европейских странах», — сказал он.
Он заявил, что российские средства массовой информации на Западе являются нежелательными, поскольку показывают правду.
Ранее Европарламент призвал страны ЕС расширить санкции против российских СМИ за поддержку российско-украинского конфликта.
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