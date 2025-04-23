Признание Соединенными Штатами Крыма российской территорией начнет разрушать русофобскую политику, которая создавалась долгие годы. Об этом RT сообщил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

Как отметил собеседник, Америка имеет огромное влияние на страны.

«Те преобразования, которые происходят в Крыму сегодня, показывают, что жители Крыма приняли верное и правильное решение», — сказал он журналистам.

Ранее газета The Telegraph опубликовала некоторые детали предложения президента США Дональда Трампа о мире на территории Украины.