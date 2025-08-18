Депутат Водолацкий охарактеризовал удар Украины по нефтепроводу в Венгрии как месть
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал сообщение министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о нападении Украины на нефтепровод. Об этом рассказал RT.
Депутат охарактеризовал действия Украины как месть государствам, выступающим за мирное разрешение конфликта.
«Украина сегодня максимально пытается нанести вред в первую очередь тем странам, которые выступают за урегулирование конфликта на Украине, за мирное соглашение, к которым относятся как раз и Венгрия, и Словакия, многие другие страны уже присоединяются к этому процессу», — отметил парламентарий.
По словам Водолацкого, таким образом Владимир Зеленский пытается демонстрировать самостоятельность и независимость внешней политики. В завершение депутат подчеркнул, что агрессия Украины вызвана состоянием паники и неуверенности властей в эффективности своих действий.