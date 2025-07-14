Депутат Водолацкий обеспокоился по поводу нападок на религиозные институты в Армении

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий в интервью телеканалу RT выразил беспокойство по поводу нападок на религиозные институты в Армении.

Он считает, что вера и духовность занимают важное место в армянской культуре и истории, являясь основными составляющими национальной идентичности.

«Армяне за веру будут стоять горой, я не думаю, что у Пашиняна получится реализовать то задание, которое ему кураторы предложили», — сообщил парламентарий.

Ранее армянские СМИ писали, что премьер-министр страны Никол Пашинян прямо заявил о намерении возглавить движение против церкви.