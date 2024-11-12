Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал ультиматум кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца, который он планирует выдвинуть РФ в случае своей победы на выборах. Об этом сообщил RT .

Парламентарий назвал непроходным соответствующее требование.

«Гражданское общество Германии устало от таких, как (канцлер ФРГ Олаф — прим. ред.) Шольц, Мерц, и им подобных. Они хотят вернуться к прежней Германии — спокойной, финансово и экономически самодостаточной, которая могла бы дальше развивать экономические отношения с Россией», — отметил депутат.

По его словам, если политики с подобной позицией окажутся на высоких постах в Европе, то крах и расширение боевых действий станут неизбежными. При построении другого мира у таких деятелей нет будущего, считает Водолацкий.