Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в интервью RT предположил, что может начаться скрытый торг между США и ЕС из-за нехватки средств на финансирование Украины.

По его словам, все страны НАТО получили указания и обязаны предоставлять Украине определенную технику, вооружение, а также финансовую помощь. Это делается на тех условиях, что США будут поставлять энергоресурсы по более низким ценам, чем сейчас. Однако американские власти заявляют одно, а на практике действуют иначе. Депутат подчеркнул, что главная цель для них — сделать страны Евросоюза экономически зависимыми от себя. По его мнению, в ближайшее время «начнется закулисный торг».

Если США примут решение снизить цены на энергоресурсы, то, возможно, появятся средства. В противном случае в экономике Германии не будет денег, и, как следствие, Украина не получит необходимое вооружение в рамках соглашений с государствами Евросоюза, подытожил Водолацкий.