Депутат Вассерман заявил, что Сирию после свержения Асада ждет судьба Ливии

Публицист, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в беседе с ОТР порассуждал о судьбе Сирии после свержения Башара Асада.

Собеседник считает, что страну ждут различные неприятности, похожие на те, что были в Ливии. Он подчеркнул, что к власти в Сирии пришли люди, которым вряд ли удастся сделать жизнь граждан лучше.

«В данном случае власть захватили люди, мягко говоря, не очень понимающие, что вообще считать лучше», — сообщил он.

Ливию, после свержения Муаммара Каддафи, разорвали на три части люди, которые постоянно воюют друг против друга и совершенно не способны наладить сколько-нибудь пристойные условия жизни. Примерно похожая ситуация будет и здесь, считает Вассерман.