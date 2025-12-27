Депутат Вассерман раскритиковал идею создания в России игр с убийствами украинцев

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман прокомментировал идею создания в России компьютерных игр с возможностью убийства американцев и украинцев. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

Парламентарий призвал разработчиков отказаться от реализации соответствующего предложения.

«У нас причин для ненависти нет», — заявил Вассерман.

По словам депутата, в РФ не стоит создавать подобные проекты, так как такие идеи неестественны для русской цивилизации.