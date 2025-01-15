Депутат Вассерман: политика Байдена направлена на ухудшение почвы для работы Трампа
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с NEWS.ru высказал мнение, что вся политика Байдена последних дней направлена на максимальное ухудшение почвы для деятельности Дональда Трампа.
Вассерман считает, что Байден следует политике бывшего американского президента Барака Обамы. Он вспомнил, как Обама в свое время также снял часть санкций с Кубы.
«Байден в этом плане следует за своим бывшим руководителем Обамой, который также снял часть санкций с Кубы, что не помешало потом вновь испортить отношения с государством» — добавил депутат.
Ранее СМИ писали, что президент США Джо Байден решил снять часть санкций с Кубы.
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