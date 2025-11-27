Депутат Вассерман отметил, что изучение русского языка откроет жителям КНДР доступ к мировой культуре

Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман сообщил, что русский язык официально ввели в школьную программу Северной Кореи. Уже с четвертого класса дети смогут изучать его как обязательный предмет, отметил «Ридус» .

Помимо этого, в 2026 году в одном из вузов КНДР откроется специализированный учебный центр, где занятия будут проводиться исключительно на русском языке.

«Основной причиной интереса корейцев к русскому языку является желание приобщиться к мировым культурным ценностям, а также возможное будущее сотрудничество с Россией», — пояснил парламентарий.