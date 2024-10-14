Депутат Толмачев назвал «симптомом деградации» закрытие филиалов российских вузов на Западе

Зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев прокомментировал закрытие единственного представительства МГУ в Европе. Об этом сообщил News.ru.

По словам депутата, ликвидация филиалов российских вузов на Западе — «симптом его деградации». Кроме того, подобные меры являются частью распада отношений, добавил парламентарий.

Он предложил открывать отделения университетов РФ в Азии и Африке. Такие действия пойдут на пользу как России, так и глобальным Югу и Востоку, считает Толмачев.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте