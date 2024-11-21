Тот факт, что Владимир Зеленский предлагает США заняться совместными разработками ресурсов на новых российских территориях, говорит о его прогрессирующем безумии. Таким мнением поделился в беседе RT депутат Госдумы Александр Толмачев.

По его словам, Зеленский так отчаянно пытается добыть денег у Запада, что готов на все. В частности, украинские предприятия уже контролируют иностранные компании. Теперь Зеленский хочет отдать ресурсы страны, причем не только своей.

«Предлагает подряды на территориях, находящихся под контролем России. Во многом можно обвинить иностранные корпорации, но не в отсутствии прагматичности», — подчеркнула депутат.

Он добавил, что такие заявления воспринимаются за рубежом, как бредовые и смешные, никто не принимает их всерьез.