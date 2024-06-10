Депутат Спиридонов: в Европе происходит резкое укрепление позиций правых сил

В Европе резко усилились правые политические силы. Об этом в беседе с Life сообщил депутат Госдумы Александр Спиридонов, комментируя роспуск Макроном парламента после провала своей партии на выборах в Европарламент.

По его словам, усиление правых или даже ультраправых в ряде стран носит очень серьезный характер, они не собираются становиться пешками в чужой игре. Это говорит о том, что напряжение внутри Евросоюза будет только нарастать.

Сейчас идет стремительное падение тех партий, которые сделали себя заложниками сотрудничества с киевским режимом, отметил Спиридонов.

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