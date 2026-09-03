Депутат Соболев заявил о способности Северного флота задерживать норвежские суда при необходимости

Задержание российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» властями Норвегии на архипелаге Шпицберген назвали крайне недружественным шагом. Судно арестовали 31 августа по запросу украинской компании «Нафтогаз», ему запретили выход из порта Баренцбург. Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил «Газете.Ru» , что Россия будет отвечать зеркально.

«Безусловно, будем норвежские суда задерживать. Северный флот у нас самый мощный», — подчеркнул парламентарий.

По словам Соболева, если при задержании имела место гибель людей, произошедшее можно квалифицировать как акт международного терроризма. Он также напомнил, что Россия продолжает отвечать странам НАТО ударами по судам, идущим в порты Одесской области в рамках СВО.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил, что российские юристы намерены оспорить решение об аресте в правовом поле.