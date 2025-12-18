Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий указал на стремительное прозрение европейского общества и многих законодателей. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По словам депутата, такая ситуация складывается, несмотря на русофобскую позицию лидеров Европейского союза.

«Это уже видно невооруженным глазом», — заявил парламентарий.

Как пояснил Слуцкий, государства Европы постепенно возвращаются к традиционным ценностям своей цивилизации. Речь идет в том числе о равновесном сотрудничестве с Россией.