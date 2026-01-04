Депутат Слуцкий указал на невозможность разрыва российско-американских парламентских отношений

Российско-американские парламентские взаимоотношения нельзя прервать окончательно, ведь даже в самые напряженные периоды истории они оставались активными. Такое заявление сделал лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По его словам, парламентарии обеих стран поддерживают контакт друг с другом, невзирая на политическую обстановку. Помимо формальных связей, между государствами имеются определенные скрытые взаимодействия, о которых публично говорить пока рано.

«Мы эти контакты не светили, и сейчас не будем светить, чтобы просто этих политиков не подставить. Когда-то все это, конечно, выйдет на поверхность», — заявил депутат.

Слуцкий выразил надежду, что в 2026 году взаимодействие между представителями парламентов сможет выйти на новый уровень прозрачности и приобрести иное значение.