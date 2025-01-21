Новый президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке всех программ помощи другим странам на 90 дней. В беседе с RT ситуацию прокомментировал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

По его словам, целью таких мер является проверка программ на соответствие национальным интересам Соединенных Штатов.

«Для [Владимира] Зеленского, да и для его европейских покровителей, уверен, это шокирующий момент», — заявил депутат.

Парламентарий предположил, что вероятная заморозка в отношении Украины может стать маневром перед возможным началом российско-американских контактов на высшем уровне. Слуцкий напомнил о планах Трампа провести встречу с Владимиром Путиным.