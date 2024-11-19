Депутат Швыткин: Западу дан сигнал о недопустимости поставок баллистических ракет ВСУ

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал обновленную ядерную доктрину РФ. Западу дан четкий сигнал о недопустимости поставок баллистических ракет Украине, отметил депутат в беседе с RT .

По его словам, применение ВСУ данных видов неядерного вооружения может привести к ядерному ответу со стороны России.

«Использование боевиками Вооруженных сил Украины поставленных Западом неядерных ракет (хочу подчеркнуть, именно неядерных ракет) против нашей страны может стать основанием для ядерного ответа. Речь идет как о России, так и о Белоруссии», — заявил парламентарий.

Такая направленность, добавил Швыткин, стала результатом заявлений различного рода от властей США, Великобритании, Франции. Имеются в виду высказывания о возможном ударе по территории РФ ракетами дальнего действия Storm Shadow, ATACMS.