Депутат Швыткин заявил, что конфликт между США и НАТО из-за Гренландии становится вполне реальным

Разногласия внутри НАТО относительно статуса Гренландии становятся все более острыми и могут перерасти в серьезный международный кризис. Такое мнение высказал зампред комитета Государственной думы РФ по обороне Юрий Швыткин в беседе с « Ридусом ».

Депутат допустил развитие конфликта США и их партнеров по Альянсу из-за постоянных нарушений норм международного права.

«Сегодняшняя позиция США и остальных говорит о том, что такой сценарий не исключается — уже есть противоречия, которые могут привести к конфликту европейских стран блока НАТО и Америки в том или ином виде», — отметил парламентарий.

По его словам, одно из подтверждений вероятности такого сценария — обсуждение на уровне НАТО возможности введения в Гренландию воинского контингента.