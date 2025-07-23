Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин выразил беспокойство по поводу размещения ядерного оружия США на территории Великобритании, подчеркнув, что это усугубляет мировую напряженность. Об этом сообщила Lenta.ru .

По словам депетута, такие действия не способствуют нормализации международной обстановки и мешают проведению конструктивного диалога между ведущими ядерными державами.

«Бряцание ядерным оружием, происходящее со стороны блока НАТО, никогда не приведет к нормальным взаимоотношениям между государствами и грозит непредсказуемыми последствиями», — предупредил парламентарий.

Он выразил надежду, что на встрече лидеров «ядерной пятерки» удастся обсудить пути снижения напряженности, однако текущие действия США снижают шансы на конструктивное взаимодействие.