Депутат Швыткин предупредил об эскалации напряженности из-за манипуляций США с ядерным оружием
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин выразил беспокойство по поводу размещения ядерного оружия США на территории Великобритании, подчеркнув, что это усугубляет мировую напряженность. Об этом сообщила Lenta.ru.
По словам депетута, такие действия не способствуют нормализации международной обстановки и мешают проведению конструктивного диалога между ведущими ядерными державами.
«Бряцание ядерным оружием, происходящее со стороны блока НАТО, никогда не приведет к нормальным взаимоотношениям между государствами и грозит непредсказуемыми последствиями», — предупредил парламентарий.
Он выразил надежду, что на встрече лидеров «ядерной пятерки» удастся обсудить пути снижения напряженности, однако текущие действия США снижают шансы на конструктивное взаимодействие.