Депутат Шмидт заявил, что политика правящей коалиции не соответствует актуальным чаяниям немцев

Исторический успех партии «Альтернатива для Германии» на недавних региональных выборах в Саксонии и Тюрингии отражает ожидания и желания простых граждан Германии. Об этом заявил депутат от партии Евгений Шмидт сайту телеканала «Звезда».

По его словам, несмотря на попытки очернить его партию и оказать беспрецедентное давление, треть избирателей поддержали именно «Альтернативу для Германии». Это показывает, что политика правящей коалиции не соответствует действительным потребностям немецкого общества.

Депутат также отметил высокий уровень явки — более 70% граждан пришли голосовать. Все ошибки последних лет отразились на итогах выборов в Саксонии и Тюрингии, подчеркнул Шмидт.

Как отметил парламентарий, значительная роль в успешных результатах «Альтернативы для Германии» принадлежит избирателям восточных федеральных земель.

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