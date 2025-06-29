«Из каждого окна должен торчать ствол». Депутат из Риги призвал вооружать всех жителей Латвии

Латвийский депутат Ланга: из каждого латвийского окна должен торчать ствол

Victor Lisitsyn, Виктор Л/Global Look Press
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Л/Global Look Press/www.globallookpress.com

Резкое заявление о необходимости вооружать жителей Латвии сделала депутат рижской думы Лиана Ланга, известная своими антироссийскими высказываниями. Об этом сообщил телеканал TV24, передавший ее слова в прямом эфире.

«Если придет враг — из каждого окна в Латвии должен торчать ствол», — заявила Ланга.

Она подчеркнула, что такая позиция должна стать основой обороны страны.

Депутат также выступила за усиление вооруженных сил и регулярные учения по гражданской обороне среди мирного населения. По ее мнению, это повысит готовность латвийцев к возможным угрозам.

Ранее RT сообщил, что Латвия, Литва и Эстония совместно уведомили государства — члены ООН о принятом ими решении выйти из Оттавской конвенции, которая запрещает противопехотные мины.

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