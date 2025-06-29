«Из каждого окна должен торчать ствол». Депутат из Риги призвал вооружать всех жителей Латвии

Резкое заявление о необходимости вооружать жителей Латвии сделала депутат рижской думы Лиана Ланга, известная своими антироссийскими высказываниями. Об этом сообщил телеканал TV24 , передавший ее слова в прямом эфире.

«Если придет враг — из каждого окна в Латвии должен торчать ствол», — заявила Ланга.

Она подчеркнула, что такая позиция должна стать основой обороны страны.

Депутат также выступила за усиление вооруженных сил и регулярные учения по гражданской обороне среди мирного населения. По ее мнению, это повысит готовность латвийцев к возможным угрозам.

Ранее RT сообщил, что Латвия, Литва и Эстония совместно уведомили государства — члены ООН о принятом ими решении выйти из Оттавской конвенции, которая запрещает противопехотные мины.