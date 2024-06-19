Депутат Рады вышла на трибуну с российским флажком

Депутата Рады Безуглую призвали наказать за флажок России на трибуне в Раде

Депутата Верховной Рады Марьяну Безуглую призвали наказать за рекламу флага России. Об этом в Telegram-канале написала украинский парламентарий Ирина Геращенко.

«ОПЗЖ требует от регламентного комитета наказать Безуглую за рекламу символики», — написала она.

По словам Геращенко, во время выступления в Раде депутат от запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Безуглая демонстративно поставила на трибуну российский флаг.

В 2023 году Марьяна Безуглая запустила онлайн-голосование, в котором предложила выбрать замену главкому ВСУ, которым тогда был Валерий Залужный. Среди кандидатов был бывший военный Михаил Забродский. Депутат призвала «поразмыслить», как получить реальный план военных действий на 2024 год.