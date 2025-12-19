Депутат Пискарев заявил, что закон об ограничении прав бежавших из страны граждан осложнит жизнь предателям Родины

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, направленный на ограничение прав граждан, совершивших преступления на территории России и скрывшихся за границей. Председатель комиссии по расследованию иностранного вмешательства Василий Пискарев в разговоре с сайтом телеканала «Звезда» уточнил, что новый закон призван осложнить жизнь тем, кто избежал наказания, подчеркнув необходимость принципа неотвратимости наказания.

Документ предусматривает ряд серьезных ограничений для таких лиц, включая невозможность регистрации недвижимости и транспорта, получение кредитов, использование электронных сервисов и банковских услуг. Депутат пояснил, что подобные меры необходимы ввиду того, что некоторые западные страны систематически отказываются возвращать преступников, позволяя им свободно проживать на своей территории.

Особый акцент сделан на громких эпизодах преступлений, среди которых терроризм, коррупция и наркотрафик. Важно отметить, что в международной розыскной сети числятся тысячи граждан России, обвиняемые в особо тяжких преступлениях, однако международное сотрудничество часто оказывается неэффективным.

По мнению Пискарева, создание подобного регистра позволит привлечь внимание общественности к этой проблеме и способствовать справедливому наказанию преступников вне зависимости от места их нахождения.