Депутат от «АдГ» Шмидт: рейтинг канцлера ФРГ Шольца падает вполне закономерно

Партия канцлера ФРГ Олафа Шольца СДПГ вышла в лидеры на земельных выборах с небольшим отрывом. В чем причина низкого доверия к социал-демократам в стране, рассказал депутат Бундестага от «Альтернативы для Германии» Евгений Шмидт в беседе с сайтом телеканала «Звезда».