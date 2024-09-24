Депутат от «АдГ» Шмидт: рейтинг канцлера ФРГ Шольца падает вполне закономерно

Партия канцлера ФРГ Олафа Шольца СДПГ вышла в лидеры на земельных выборах с небольшим отрывом. В чем причина низкого доверия к социал-демократам в стране, рассказал депутат Бундестага от «Альтернативы для Германии» Евгений Шмидт в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

По его мнению, рейтинг Шольца падает вполне закономерно. Партия канцлера не занимается решением основных проблем, волнующих население, считает парламентарий.

Речь идет о неудачах в экономике и уходе из ФРГ крупных концернов, пояснил депутат. Сложности в миграционной политике, добавил Шмидт, тоже тревожат местных жителей.

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