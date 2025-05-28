Депутат Новиков заявил, что критика Трампа не мешает улучшению отношений России и США

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что в отношениях России и США начались «позитивные изменения». Однако речь идет лишь о наметившихся перспективах, а не фактах, подчеркнул первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с «Ридусом».
Депутат отметил, что критика Москвы со стороны американского президента Дональда Трампа не противоречит словам замминистра российского дипломатического ведомства.
«Трамп много раз высказывался в пользу урегулирования украинской проблемы и делал шаги к подготовке восстановления экономических связей между нашими странами. Такого рода повороты не могут совершаться моментально, даже когда обозначены», — сказал парламентарий.
Новиков добавил, что на фоне конкуренции с Китаем Соединенные Штаты могут взять менее антироссийский курс.
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