Депутат Новиков заявил, что критика Трампа не мешает улучшению отношений России и США

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что в отношениях России и США начались «позитивные изменения». Однако речь идет лишь о наметившихся перспективах, а не фактах, подчеркнул первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с «Ридусом» .

Депутат отметил, что критика Москвы со стороны американского президента Дональда Трампа не противоречит словам замминистра российского дипломатического ведомства.

«Трамп много раз высказывался в пользу урегулирования украинской проблемы и делал шаги к подготовке восстановления экономических связей между нашими странами. Такого рода повороты не могут совершаться моментально, даже когда обозначены», — сказал парламентарий.

Новиков добавил, что на фоне конкуренции с Китаем Соединенные Штаты могут взять менее антироссийский курс.