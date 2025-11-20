Депутат Новиков заявил, что коррупционный скандал на Украине нужен Западу для смены власти

Масштабный коррупционный скандал вокруг окружения Зеленского стал возможен благодаря поддержке западных стран. Такое мнение озвучил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков в разговоре с сайтом телеканала «Звезда».

По словам парламентария, кураторы Киева недовольны массовым воровством выделяемых средств и хотят воспользоваться ситуацией для устранения действующего руководства.

Таким образом, они планируют установить контроль над Украиной, устраняя нынешнего президента и влияя на будущее страны. Скандал служит инструментом давления на Украину и способствует формированию новых политических проектов на Западе, считает Новиков.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте