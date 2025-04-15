О полноценной интеграции Украины в Евросоюз сейчас не может идти речи, под этими мерами кроется подчинение Украины. Таким мнением поделился первый зампредседателя комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с сайтом телеканала «Звезда» .

«За завесой этих симпатичных фраз на самом деле кроется подчинение Украины интересам европейского капитала», — отметил парламентарий.

Депутат добавил, что за так называемую экономическую интеграцию в ЕС можно выдать все что угодно. А лидеры европейских регионов пытаются лишь приободрить Владимира Зеленского на фоне трудностей с США, подчеркнул Новиков.