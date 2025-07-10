Депутат Новиков отметил, что угрозу перекрыть поставки Украине вызвала смена настроений в Польше

Угроза президента Польши Анджея Себастьяна Дуды перекрыть военные поставки стран НАТО Украине через аэропорт в Жешуве может быть связана со сменой настроений в республике. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с «Ридусом» .

Парламентарий напомнил, что в 2025 году польский лидер уступает президентский пост победителю майских выборов Каролю Тадеушу Навроцкому. Однако возраст Дуды еще позволяет ему вернуться на политическую арену, поэтому в ход идут громкие заявления, учитывающие настроения в Польше.

«Любопытно, что Навроцкий в ходе предвыборной кампании ратовал за ограничение военной помощи Украине. Так что речь идет не просто о заявлении чиновника, но о развороте настроений в Польше вопреки западной и украинской пропаганде», — отметил депутат.

Новиков добавил, что на сложившуюся ситуацию также могла повлиять непримиримая позиция украинских властей касательно вопроса о Волынской резне западноукраинских поляков в ходе Второй мировой войны.