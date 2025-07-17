Депутат Новиков отметил, что у Израиля есть шансы на успех в вооруженном конфликте с Сирией

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков в разговоре с «Ридусом» прокомментировал новое вооруженное столкновение Сирии и Израиля.

Парламентарий отметил, что Тель-Авив имеет преимущества в конфликте за счет того, что Дамаск не взял полный контроль над сирийской территорией после гражданской войны и свержения президента Башара Асада.

«Сирия находится в состоянии во многом размонтированной государственности. Это будет выступать неким соблазном для израильской военщины попытаться реализовать некоторые амбициозные и агрессивные планы в отношении Сирии, что, собственно, мы прямо сегодня и наблюдаем», — отметил депутат.

Новиков также добавил, что часть группировок в Сирии готовка выступить с поддержкой Израиля.