Депутат Новиков: назначение Рютте генсеком НАТО не изменит отношения блока с РФ

Бывшего премьера Нидерландов Марка Рютте назначили генеральным секретарем НАТО. Это никак не изменит взаимоотношений военно-политического блока с Россией, сообщил «Звезде» первый зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

По словам депутата, приход Рютте не сделает политику НАТО более мягкой. На украинском направлении она уже сформирована, поэтому говорить о наступлении нового периода в отношениях России и НАТО не приходится.

Новиков отметил, что даже предстоящие выборы президента США не способны радикально поменять взаимоотношения между странами.