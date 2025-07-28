Депутат Никонов выразил сомнение в возможности вступления Австрии в НАТО

Министр иностранных дел Австрии Беате Майнл-Райзингер объявила о готовности рассмотреть вопрос присоединения к НАТО, мотивируя это «внешней политикой России». Однако зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов выразил сомнения в возможности такого шага, сообщила « Газета.ru ».

Как напомнил депутат, страна традиционно придерживалась нейтралитета в отношениях с РФ.

«Думаю, в обозримой перспективе не откажется [от нейтралитета]. Для отказа надо денонсировать многосторонний договор 1955 года. Вряд ли австрийцы на это решатся», — высказался парламентарий.

Договор 1955 года был подписан Советским Союзом, США, Великобританией и Францией. Согласно документу, Австрии запрещается вступать в любые союзы с Германией. Заключение договора положило конец оккупационному присутствию в стране и восстановило ее суверенитет в границах 1938 года.