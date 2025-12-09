Депутат Миронов сравнил реакцию Трампа на действия Зеленского с желтой карточкой в футболе

Президент США Дональд Трамп публично выразил разочарование действиями Владимира Зеленского, который до сих пор не ознакомился с проектом мирной сделки. В беседе с RT ситуацию прокомментировал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Депутат сравнил реакцию американского президента на отсутствие интереса Зеленского к предлагаемым условиям мира с предупреждением в футболе.

«Такое публичное разочарование — это, говоря футбольным языком, желтая карточка. <...> Либо он соглашается на условия и прекращает тянуть время, либо следующая карточка будет красной и приведет к его удалению с поста или вообще с Украины», — пояснил политик.

В заключение Миронов призвал Зеленского оставить Украину, утверждая, что мир быстрее наступит без участия нынешнего руководства.