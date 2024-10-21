Предварительные итоги президентских выборов и референдума свидетельствуют о том, что значительное количество граждан Молдавии не поддерживает курс, который Запад навязывает стране на протяжении многих лет, отметил в разговоре с RT председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

По его словам, многие жители Молдавии осознают возможные последствия такого курса — вовлечение в военный конфликт с Россией. Фактически, они вынуждены выбирать между войной и миром.

Однако их право на свободный выбор было грубо нарушено, о чем свидетельствуют многочисленные злоупотребления, как до выборов, так и в процессе голосования, добавил Миронов.