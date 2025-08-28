Член комитета Государственной думы по обороне, ветеран спецназа Андрей Колесник назвал политической конъюнктурой заявления азербайджанского президента Ильхама Алиева о поддержке территориальной целостности Украины и утверждения о «вторжении России». Об этом сообщило ОТР .

Напомним, президент Азербайджана позиционировал вступление страны в состав СССР как «российскую оккупацию». Как пояснил депутат, позиция Алиева по украинскому вопросу сформирована исключительно в политических целях.

«Вот отец у него был опытный политик Гейдар Алиев. А вот как-то сын… что-то не зашло у него. Хотя наш МГИМО заканчивал в Москве у „оккупантов“ в столице», — напомнил парламентарий.

Он также отметил, что Алиев переложил ответственность за ухудшение отношений исключительно на Россию, так как это удобно в текущий момент.