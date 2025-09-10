Депутат Государственной Думы Андрей Колесник высказался по поводу заявлений польского премьера Дональда Туска о проникновении российских беспилотников на территорию Польши. Парламентарий расценил данную информацию как инсценировку, направленную на демонстрацию оборонительных способностей руководства страны. Об этом написал ОТР .

Колесник отметил, что руководство Польши действует в русле усиленно культивируемой антироссийской риторики, потеряв способность объективно оценивать реальность. Польские власти возводят барьеры вдоль границы с Россией, пытаясь обезопасить свою территорию, но одновременно создают атмосферу паники и тревоги среди населения, сказал он.

Колесник полагает, что Россия не должна обращать внимания на подобные провокации. Подобные действия носят демонстративный характер и служат средством демонстрации мужества и заботы о безопасности. Депутат напомнил, что Польша исторически известна своими торговыми традициями, намекнув, что любые заявления направлены на привлечение внимания и выгоду.