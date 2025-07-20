Член комитета Государственной думы по обороне и ветеран спецназа Андрей Колесник раскритиковал представителей Запада, которые, по его мнению, провоцируют конфронтацию с Россией. Парламентарий обратил внимание на заявления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и генерала армии США Кристофера Донахью, комментируя военную ситуацию и санкции против России. Об этом написал ОТР .

Колесник усомнился в обоснованности заявлений фон дер Ляйен о «ударах в сердце российской военной машины», отметив абсурдность подобных метафор и недостаточную осведомленность чиновницы в вопросах обороны. Он сообщил, что российская экономика сумела адаптироваться к внешним условиям, показывая устойчивость.

Депутат выразил недоумение относительно использования агрессивной терминологии и выразил сомнения в реальной опасности от «подобных выпадов». Он считает, что такие выражения ведут к увеличению международной напряженности и ставят под угрозу мировую стабильность.