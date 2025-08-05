Депутат Картаполов указал на агрессивную политику партнеров России по РСМД
Россия сохраняет участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), рассчитывая на возвращение прежних партнеров к выполнению своих обязательств. Такое мнение высказал председатель комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Картаполов, сообщил сайт телеканала «Звезда».
Как пояснил депутат, российская сторона ясно дала понять, что не намерена вводить дополнительные ограничения для себя и оставляет за собой право размещать ракеты соответствующего класса в любом регионе, если возникнет такая необходимость.
«Мы видим сегодня, что наши партнеры ведут крайне агрессивную и антироссийскую политику», — отметил парламентарий.
По его словам, исходя из текущих обстоятельств, можно считать, что этот договор уже потерял свою актуальность. Картаполов напомнил политическим элитам западных стран о важности учета интересов своих народов, которые окажутся первыми пострадавшими от последствий непродуманной политики.