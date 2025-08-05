Россия сохраняет участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), рассчитывая на возвращение прежних партнеров к выполнению своих обязательств. Такое мнение высказал председатель комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Картаполов, сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Как пояснил депутат, российская сторона ясно дала понять, что не намерена вводить дополнительные ограничения для себя и оставляет за собой право размещать ракеты соответствующего класса в любом регионе, если возникнет такая необходимость.

«Мы видим сегодня, что наши партнеры ведут крайне агрессивную и антироссийскую политику», — отметил парламентарий.

По его словам, исходя из текущих обстоятельств, можно считать, что этот договор уже потерял свою актуальность. Картаполов напомнил политическим элитам западных стран о важности учета интересов своих народов, которые окажутся первыми пострадавшими от последствий непродуманной политики.