Депутат Картаполов объяснил выход РФ из соглашения по плутонию бездействием США

Решение России денонсировать соглашение с Соединенными Штатами по утилизации плутония объясняется длительным неисполнением обязательств американской стороной. Об этом сообщил глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

Как пояснил депутат, если документ не соблюдается, то он становится мертвым и бессмысленным.

«Вот в общем-то и причина, почему мы из него вышли, денонсировали. Это по логике вещей, потому что партнеры уже давно не хотели его выполнять», — отметил парламентарий.

По его словам, российская сторона призывала США остаться в правовом поле, однако обращения оказались безответными.