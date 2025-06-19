Депутат Карелин назвал несопоставимым уровень спортсменов из Ирана и Израиля

Трехкратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы Александр Карелин поделился с Life.ru размышлениями о спортсменах из Ирана и Израиля, подчеркнув разницу в менталитетах.

Парламентарий отметил, что спортсмены из Ирана отличаются горячим характером, соответствующим традиционному образу жителей региона. Борьба в Иране имеет глубокие исторические корни и огромную популярность.

«Израиль не может похвастаться таким набором олимпийских медалей. Ребята очень характерные, но, повторюсь еще раз, условия несопоставимые», — заявил Карелин.

По его словам, иранцы очень требовательны к себе, у них сильная традиция и стойкое желание побеждать.