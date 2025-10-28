Депутат Ивлев заявил, что французские наемники станут объектом для удара ВС РФ

Депутат Государственной думы Леонид Ивлев высказал мнение о планах Франции развернуть на Украине контингент численностью до двух тысяч военных. Об этом сообщил RT .

По словам парламентария, наемники, которые и ранее выступали в составе ВСУ, станут объектом для ударов со стороны Вооруженных сил РФ.

Как пояснил Ивлев, в данном контексте французы будут восприниматься как противник с оружием в руках. Именно поэтому проведение каких-либо переговоров недопустимо, добавил спикер.