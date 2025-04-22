Председатель комитета Государственной думы по промышленности и торговле Владимир Гутенев раскритиковал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о готовности стран к сотрудничеству с Евросоюзом, расценив их как попытку выдать желаемое за действительное. Своим мнением депутат поделился в разговоре с RT.
«Европа в первую очередь по отношению к России зарекомендовала себя как крайне ненадежный партнер, который еще и имеет неосторожность скатываться в очень сомнительную историю реваншизма и поддержки нацизма», — отметил парламентарий.
Гутенев указал на падение доверия к европейскому блоку, подчеркнув зависимость Европы от сотрудничества с Россией и государствами ЮВА, отметив при этом глубокий внутренний кризис ЕС.
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