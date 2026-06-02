Депутат Федоров заявил, что строительство АЭС в Казахстане пойдет на пользу России

Специалисты из России займутся строительством первой атомной электростанции в Казахстане. Это коммерческий проект, который будет способствовать развитию экономики обеих стран, заявил в беседе со «Звездой» член комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам, кандидат экономических наук Евгений Федоров.

По словам эксперта, реализация этого проекта создаст новые рабочие места в России и будет способствовать укреплению экономических связей между двумя странами. «Это дает рабочие места в России. В будущем это создает единую экономику, более жестко связанную, а это решает вопросы геополитики и безопасности», — отметил Федоров.

Евгений Федоров подчеркнул, что строительство АЭС — это не благотворительность, а коммерческий проект, в котором средства выделяются в виде кредита, а прибыль будет получена за счет продажи электричества в Казахстане.

Напомним, что о строительстве АЭС президенты России и Казахстана договорились в ходе государственного визита Владимира Путина в Астану. Документ подписали генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и председатель агентства Республики Казахстан по атомной энергии Алмасадам Саткалиев. Станцию будут строить российские специалисты, она появится недалеко от поселка Улькен в Алматинской области.